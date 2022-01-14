"Хотят прекратить важные для госуправления процессы": Данилов назвал РФ единственной страной, которая могла атаковать сайты правительства Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками – это Российская Федерация, однако ей не удалось добиться поставленной цели такими действиями
Об этом Данилов сказал в комментарии "Голосу Америки".
"Совершенно понятно, у нас есть единственная страна, которая на сегодняшний день этим вопросом может заниматься в таком объеме. Это Российская Федерация", - сказал Данилов о кибератаках на правительственные сайты в пятницу, 14 января.
Он отметил, что сейчас проходит расследование инцидента. По мнению секретаря СНБО, организаторы кибератаки не достигли своей цели, которая была в том, чтобы прекратить важные для госуправления процессы.
"Они хотят, чтобы определенные процессы прекратили существование, потому что те институции, которые есть, они крайне важны для существования вообще системы государственного управления", - сказал Данилов.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .
- В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить варианты помощи Украине.
- Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года.
- Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что кибератаки на правительственные сайты могут быть частью внутренней дестабилизации в Украине, и уже есть определенные мнения, кто это сделал.
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