"Хотят прекратить важные для госуправления процессы": Данилов назвал РФ единственной страной, которая могла атаковать сайты правительства Украины

Об этом Данилов сказал в комментарии "Голосу Америки".



"Совершенно понятно, у нас есть единственная страна, которая на сегодняшний день этим вопросом может заниматься в таком объеме. Это Российская Федерация", - сказал Данилов о кибератаках на правительственные сайты в пятницу, 14 января.



Он отметил, что сейчас проходит расследование инцидента. По мнению секретаря СНБО, организаторы кибератаки не достигли своей цели, которая была в том, чтобы прекратить важные для госуправления процессы.



"Они хотят, чтобы определенные процессы прекратили существование, потому что те институции, которые есть, они крайне важны для существования вообще системы государственного управления", - сказал Данилов.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .

В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить варианты помощи Украине.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что кибератаки на правительственные сайты могут быть частью внутренней дестабилизации в Украине, и уже есть определенные мнения, кто это сделал.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb