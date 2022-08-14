Об этом сообщает агентство DW .

Как говорится в сообщении, независимые эксперты проверят скандальный отчет Amnesty International от 4 августа об ВСУ, в котором говорится, будто украинские военные размещают вооружение в школах и больницах и подвергают опасности гражданское население.

"В правозащитной организации отметили, что "хотят понять, что именно пошло не так" в ситуации с отчетом, в котором ВСУ обвиняются в нарушении законов войны", - пишет DW.

Эксперты хотят проверить проведённые исследования, процесс подготовки материала, предпосылки публикации этого прессрелиза. Также планируется изучить властные решения внутри коллектива и динамику в основе его организационной культуры.

"Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека", - говорят в AI.

Как пишет DW, в организации сожалеют, что пресрелиз был обнародован без достаточного контекста.

"В нем не было уделено должного внимания российской агрессии в нарушение международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International", - считают правозащитники.

В Amnesty International признают, что отчет был составлен без корректных и точных выводов.

"Выводы не были переданы с той деликатностью и точностью, которую следует ожидать от Amnesty. Это также касается дальнейшего общения и реакции Международного секретариата на критику общественности... Мы осуждаем инструментализацию прессрелиза российскими властями", - добавили Amnesty International.