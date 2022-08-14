"Хотят понять, что именно пошло не так": независимые эксперты проверят скандальный отчет Amnesty International о ВСУ
Скандальный отчет Amnesty International от 4 августа об ВСУ, в котором говорится, будто украинские военные размещают вооружение в школах и больницах и подвергают опасности гражданское население, проверят независимые эксперты
Об этом сообщает агентство DW .
Как говорится в сообщении, независимые эксперты проверят скандальный отчет Amnesty International от 4 августа об ВСУ, в котором говорится, будто украинские военные размещают вооружение в школах и больницах и подвергают опасности гражданское население.
"В правозащитной организации отметили, что "хотят понять, что именно пошло не так" в ситуации с отчетом, в котором ВСУ обвиняются в нарушении законов войны", - пишет DW.
Эксперты хотят проверить проведённые исследования, процесс подготовки материала, предпосылки публикации этого прессрелиза. Также планируется изучить властные решения внутри коллектива и динамику в основе его организационной культуры.
"Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека", - говорят в AI.
Как пишет DW, в организации сожалеют, что пресрелиз был обнародован без достаточного контекста.
"В нем не было уделено должного внимания российской агрессии в нарушение международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International", - считают правозащитники.
В Amnesty International признают, что отчет был составлен без корректных и точных выводов.
"Выводы не были переданы с той деликатностью и точностью, которую следует ожидать от Amnesty. Это также касается дальнейшего общения и реакции Международного секретариата на критику общественности... Мы осуждаем инструментализацию прессрелиза российскими властями", - добавили Amnesty International.
- 4 августа международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.
- Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.
- 7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.
- Стало известно, что правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки своего отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях
- Заместитель главы МИД Польши Пшидач подчеркнул , что отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию.
- Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг решил покинуть организацию из-за отчета, в котором обвинили ВСУ.
- После опубликования отчета, в котором Amnesty International обвиняла ВСУ в подражении гражданских риском, финское отделение правозащитной организации потеряло около 400 доноров.
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