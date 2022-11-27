Вопрос, ответ на который из разряда: "и хочется, и колется". И он будет висеть над русскими олигархами, как дамоклов меч, до тех пор, пока, по моему мнению, волос не лопнет естественным образом или же вследствие какого-то неожиданного зигзага истории.

Марк Фейгин в эфире Еспресо попытался ответить на этот вопрос, но его ответ сводится к той же неопределенности. "Герасимов прекрасно знал состояние собственной российской армии и понимал прекрасно, чем закончится военная поддержка Украины, ее Вооруженных Сил со стороны Запада для этой войны. И потому это недовольство вызвано тем, что они не хотят проиграть… Во-вторых, потерять армию, то есть их бизнес, большой, гигантский, многомиллиардный бизнес… Они же все миллиардеры… Гигантские, какие-то безумные деньги, которые не снились даже ни одному из советских генералов… Их подвели под ситуацию войны, где вопрос не о заработать или не заработать, а о жить или умереть, жить или оказаться в тюрьме. Зачем им это, ради чего? Они так хорошо жили".

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Оценка Фейгина касается только военных. Другие же, "гражданские" олигархи также находятся в состоянии неопределенности. В частности потому, что большинство из них нажили свое состояние во время правления "кремлевского пахана", и, очевидно, получили от него определенные гарантии. Наивно надеяться на процветание бизнеса в зоне неписаных законов и "понятий" без согласия главного "капо", поэтому внезапное исчезновение Путина стало бы прямой угрозой для миллиардеров России.

С другой стороны, все эти дерипаски, фридманы, абрамовичи, тиньковы прекрасно понимают, что Путин – токсичен, что именно он, обезумевший на идее восстановления империи, завел всю страну в ловушку международного игнорирования и санкций. Результаты последних только дают о себе знать, а что будет потом с российской экономикой – известно только Господу Богу или американской Резервной Системе. Персональные же санкции против птичек "из гнезда Путина" уже сказались не только на материальном, но и нравственном здоровье вчерашних "сильных мира сего".

Большинство олигархов нажили свое состояние во время правления "кремлевского пахана", и, очевидно, получили от него определенные гарантии. Ибо наивно было бы надеяться на процветание бизнеса в зоне неписаных законов и "понятий" без согласия на то главного "капо"

Другая оговорка, которая держит Путина у власти, и которой сам Путин умело манипулирует, — понимание того, что привычного для России "транзита власти" не будет. То есть не следует ожидать "мирового соглашения" типа новогоднего подарка Ельцина, который указал пальцем на своего преемника и велел всем слушать и исполнять волю серого кагебиста. Не будет и очередной игры "кто президент?", как это случилось в свое время с Медведевым. А без "транзита", — и все это хорошо понимают, — Россию ждет очередная смута. На этот раз она, очевидно, не ограничится "болотными площадями" или отдельными регионами. Смута будет всеобъемлющей и нельзя прогнозировать, какой выйдет из нее современная хрупкая конструкция под названием Российская Федерация. И останется ли она на карте мира вообще.

Привычного для России "транзита власти" не будет. То есть не следует ожидать "мирового соглашения" типа новогоднего подарка Ельцина, который указал пальцем на своего преемника и велел всем слушать и исполнять волю серого кагебиста

И военные, и гражданские элиты России с "дрожью и шоком" следят за развитием совершенно нового тренда, который некоторые уже поспешили назвать "криминальной революцией". Речь идет об усилении влияния на "вождя" владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Повар Путина на этот раз заварил кашу с привлечением и фактической легализацией тысяч осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Он оправдывает это потребностью усиления армии, которая, по мнению новоявленного стратега, терпит поражение в Украине из-за бездарности военных. Идея, похоже, понравилась Путину, согласившемуся на формирование Вагнера 2.0. Но на этот раз "камандиром" назначен не какой-то там Пригожин с двумя судимостями, а "матерый вор в законе" Армен Саркисян ("Горловский").

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Разумеется, в случае форс-мажора (то есть внезапной смерти Путина) эти две группировки, и еще несколько подобных частных армий (в том числе того же Газпрома) станут силовыми инструментами для захвата и удержания власти своими хозяевами. И нежные души русского олигархата не могут обманывать себя перспективами "раскулачивания", точнее привычного для России мародерства по большевистскому образцу. По крайней мере, Пригожин уже не скрывает своих желаний ободрать слишком богатых, как липку, намекая на то, что стоило бы поделиться награбленным у простого народа с армией.

И военные, и гражданские элиты России с "дрожью и шоком" следят за развитием совершенно нового тренда, который уже некоторые поспешили обозвать "криминальной революцией". Речь идет об усилении влияния на "вождя" владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

Поэтому российские "элиты" больше склоняются к сохранению статус-кво, каким бы неприятным он ни был. Они прекрасно понимают фатальность всех вариантов, у них нет иллюзий ни по поводу результата украинско-российской войны, ни о цене, которую они будут вынуждены заплатить за эту и другие авантюры Путина. Вопрос только в том, кому придется платить – Украине по репарациям и контрибуциям, или "ястребам" из вчерашних гопников, которые будут править тем, что останется на обломках России.

По всему видно, что олигархи "расслабились и получают удовольствие". Хотя от того, что живы.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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