"Хотят дешевого российского газа или нашего Закарпатья?": Верещук относительно позиции Венгрии по поводу войны в Украине

Об этом она написала в Facebook.



"Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия от других стран. Фактически на все говорят "нет". Еще немного – и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской", - комментирует Верещук.



В частности, она считает, что в трудное для страны-соседа время Венгрии стоило бы стать на сторону цивилизованного мира и "не повторять ошибок Второй мировой войны".



Верещук также сомневается, что именно Венгрия планирует получить от своих "перемигивания" с россиянами.



"Что это? Хочется дешевого российского газа? Или, может, хочется нашего Закарпатья?" – рассуждает она.