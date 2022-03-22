"Хотят дешевого российского газа или нашего Закарпатья?": Верещук относительно позиции Венгрии по поводу войны в Украине
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук раскритиковала позицию Венгрии по отношению к войне в Украине
Об этом она написала в Facebook.
"Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия от других стран. Фактически на все говорят "нет". Еще немного – и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской", - комментирует Верещук.
В частности, она считает, что в трудное для страны-соседа время Венгрии стоило бы стать на сторону цивилизованного мира и "не повторять ошибок Второй мировой войны".
Верещук также сомневается, что именно Венгрия планирует получить от своих "перемигивания" с россиянами.
"Что это? Хочется дешевого российского газа? Или, может, хочется нашего Закарпатья?" – рассуждает она.
- Напомним, что правительство Венгрии не планирует поддерживать эмбарго на российский газ.
- Венгрия также попросила у ЕС финансовую помощь из-за кризиса беженцев из Украины.
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