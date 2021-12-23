Хотя бы одну медаль, - министр спорта Гутцайт сделал неутешительный прогноз на Олимпиаду-2022

Об этом сообщает сайт Ассоциации спортивных журналистов Украины.



По словам Гутцайта, завоевать одну медаль - это уже хороший результат для Украины на Олимпиаде-2022.



"Будем откровенны: если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо. Уверяю, что со стороны Министерства сделано все необходимое для подготовки. У наших биатлонистов есть все. Теперь слово за ними и их тренерами. Ну, и пожелаю им немного удачи. Удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы были намного успешнее биатлонистов. Я разговаривал с главным тренером сборной по фристайлу. Он говорит, что его подопечные хорошо готовы и нацелены на результат", - рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.



Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в 109 дисциплинах.

Напомним, 6 декабря США объявили, что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В Международном олимпийском комитете в ответ на дипломатический бойкот США Игр в Пекине заявили, что это право каждого правительства.

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