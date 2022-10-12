Об этом говорится в твиттере Минобороны Украины.

"Софи Марсо... Изабель Аджани... Бриджит Бардо... Эмманюэль Макрон! ... и ЦЕЗАРИ!", - говорится в описании видеообращения Минобороны Украины к президенту Франции Эманюэлю Макрону.

В видео украинское ведомство с розами поблагодарило Францию за помощь, но подчеркнуло, что нашему государству нужна большая помощь, нужны 155-миллиметровые гаубицы "Цезарь".

10 октября Макрон после массированных ракетных ударов пообещал Украине большую военную поддержку. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил озабоченность гражданскими жертвами российских ударов. Он также подтвердил свою поддержку высказанных потребностей Киева, в частности, речь идет о военном оборудовании.

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