"Хотите завоевать наши сердца - нужны 155-миллиметровые "цезари": Минобороны Украины с розами обратилось к Макрону
В министерстве обороны Украины поблагодарили Францию за уже оказанную нашей стране помощь, но подчеркнули, что нужно больше, в том числе нужны 155-миллиметровые "цезари"
Об этом говорится в твиттере Минобороны Украины.
"Софи Марсо... Изабель Аджани... Бриджит Бардо... Эмманюэль Макрон! ... и ЦЕЗАРИ!", - говорится в описании видеообращения Минобороны Украины к президенту Франции Эманюэлю Макрону.
В видео украинское ведомство с розами поблагодарило Францию за помощь, но подчеркнуло, что нашему государству нужна большая помощь, нужны 155-миллиметровые гаубицы "Цезарь".
- 10 октября Макрон после массированных ракетных ударов пообещал Украине большую военную поддержку. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил озабоченность гражданскими жертвами российских ударов. Он также подтвердил свою поддержку высказанных потребностей Киева, в частности, речь идет о военном оборудовании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.14
Покупка 40.14Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное