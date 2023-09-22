Он на днях разработал и представил проект для Госдумы РФ, в котором предлагает восстановить СССР в тех пределах, в которых он находился до декабря 1991 года. То есть до официальной ликвидации в резиденции "Вискули", Беловежская пуща, Беларусь. Все бывшие советские республики, убежден депутат, обрели независимость незаконно.

Хотя дата взята мной с определенной долей условности. Ведь страны Балтии вышли из Союза годом раньше. И исторический факт: в январе 1991-го в Латвию и Литву с интервалом в неделю ввалили российский спецназ, чтобы вернуть мятежные экс-республики обратно. Было вооруженное противостояние, были жертвы, а значит, была локальная война. Что доказывает правоту российского депутата Федорова: лучше сдаться, потому что пойдем войной.

До Революции Достоинства я общался с деловым партнером, получившим звание Заслуженного деятеля искусств Украины. Он искренне, вполне серьезно заявлял: воины УПА, другие участники сопротивления, включая диссидентов 1960-1980-х годов, были репрессированы абсолютно законно. Нарушали ведь законы СССР, на территории которого действовали. Союз был государством на карте мира с постоянными, закрепленными границами. Их признали все, включая США. Представь, говорил мне собеседник, чтобы в Америке какая-то группа начала движение за независимость одного штата от целого государства. Еще и оказывала вооруженное сопротивление, убивая полицейских и военных. Здесь, говорил коллега, аналогично: бандеровцы нарушали советские законы. И об оккупационном режиме слушать не хотел, отмахивался.

Убежден: носители подобных убеждений никогда не делись из Украины. А если россияне берут слово, то, где бы они ни были, строчат одно и то же: с Россией все вокруг поступают незаконно, не справедливо. Сам Путин еще до аннексии Крыма, во время Майдана, комментировал международную аудиторию: у России есть свои интересы и право на собственные интеграционные процессы. Украину провоцирует Запад, привлекает пустыми обещаниями, не оставляя России права тянуть нашу страну под себя.

Проблема в том, что отчасти такая риторика работает. Как коллективный Запад, так и отдельно взятые страны на самом деле не так боятся российского ядерного оружия, как в какой-то мере нарушить принципы демократии. Это не налезает на голову, однако так и есть: принято считать, что Россия ретранслирует альтернативную точку зрения. Другое мнение об обустройстве мира, которое имеет право быть услышанным. На таком фоне заявления западных лидеров о недопустимости насильно нарушать территориальную целостность независимого государства – только слова. Ибо у российских спикеров есть железный контраргумент: признайте новую реальность, новые границы, и тогда война прекратится.

Итак, в изнасиловании виновата жертва. Если бы она не сопротивлялась, все произошло бы с обоюдным согласием. Кто знает, вдруг жертва осталась бы довольна. Никто не знает, потому что она не пробовала, но царапалась, кусалась, кричала, просила о помощи. Образ мышления в России таков, и здесь никакого открытия. Все переговоры на всех уровнях сводятся к формуле: "Или по-нашему, или никак". Но если все адекватные люди это понимают – тогда должны однажды наконец-то признать: ни одна дискуссия ни с одним россиянином на одну тему невозможна. Так же, как невозможно повлиять на Россию традиционными, привычными, известными в истории способами.

Например, время от времени в инфопространстве начинают серьезно говорить о смертельной болезни Путина и пророчат ему смерти в страшных муках. Если не полениться, то можно найти объяснение: данные слухи распространяются из России и являются типичным образцом информационной операции. Нет человека – нет проблемы, выражение известно. Поэтому зачем-то решать, как-то напрягаться, когда Путин как корень всех проблем вскоре все равно двинет кони, склеит ласты или какие там еще есть выражения.

Отсюда – признание недействительности западных санкций и нежелание их реально усиливать. Зачем напрягаться, если Путин скоро умрет, а с другими будет проще договориться. Отсюда – вбросы о продолжительности войны в Украине еще 5-7 лет. До сих пор не умер, протянет еще некоторое время, давайте ничего не делать, рассосется.

Россия переняла правила поведения школьного хулигана, на которого проще махнуть рукой, потому что он неисправим. Вечно в стенах школы такой не будет. Хулиган же пользуется тем, что правильно себя поставил: договориться с ним невозможно, поэтому лучше не мешать. Какие бы процессы ни происходили вокруг, он будет нарушать все правила, прекрасно зная – физически его не уничтожат, потому что правила приличия не позволяют, а считаться с ним придется. Все точно так же, как когда-то автор Гимна СССР Сергей Михалков ответил своему критику: "Мой гимн – дерьмо, но слушать его будешь стоя".

Ошибкой будет считать, что упомянутый сначала депутат Госдумы РФ Федоров – банальный политический и геополитический тролль. В своих убеждениях он совершенно искренний. Его голос – бэк-вокал верховной российской власти и всех, кого в России считают публичными интеллектуалами. Они действительно не готовы договариваться и отступать, а только диктовать условия. Есть ли выход в ситуации, когда единственный вариант прекращения кровопролития и разрушений – признать правоту агрессора, сдаться на его милость, еще и быстро забыть о содеянном им?

Таков есть. Бесполезно советовать что-то коллективному Западу и всем людям доброй воли. До них не докричаться, они не услышат. Вместо этого стоит посоветовать украинцам, которые способны на что-то влиять, прекратить попытки диалога с Россией и россиянами на всех уровнях, на самых маленьких площадках. С ними не о чем говорить, пока они требуют учитывать их мысли и уважать их взгляды. Вместе с тем, всеми силами укреплять информационно-просветительскую работу внутри страны. Ни одного "хорошего русского" ни в одном эфире, ни на одной полосе, ни на одной странице в соцсетях. У них нет права голоса. Как только это поймет 100% общества – это осознают те, кого мы считаем партнерами. И потому Россия для них медленно потеряет вес. Что однозначно приблизит победу.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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