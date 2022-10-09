Пятый президент, глава политической партии "Европейская Солидарность" в Великобритании побывал на военных складах, откуда техника будет доставлена в Украину. Соответствующий рассказ в воскресенье, 9 октября 2022 года, появился на официальном YouTube-канале политика .

"Это – боевая машина, называется Spartan. Они выполняют разведывательную, дозорную и боевую функцию. На сегодняшний день мы совместно покупаем и направляем для контрнаступления в Украину эту бронированную технику", – показывает Порошенко.

"Штурм всегда сопровождается большими потерями не только у врага, но и украинской армии. В условиях этой войны, войны артиллерий, количество и тяжесть ранений зависит от техники, на которой происходит штурм или эвакуация. Во время поездок на Восток и Юг военные очень советовали мне посмотреть в сторону машин Spartan, несколько десятков которых уже поставили Украину из Соединенного Королевства", - объяснил Петр Порошенко.

"Приехав в Британию, мы договорились с Министерством обороны, чтобы они показали нам эту технику. И если она готова, то мы оформим ее для наших Вооруженных Сил. Эта техника в идеальном состоянии. Все эти машины одного типа, но заточены под разные функции". Одна предназначена для штурма и разведки, другая для перевозки раненых, но их объединяет броня, которая защищает от обломков и смерти, не только сохраняет жизнь наших воинов, но и давит русню. Эта техника быстрая, гусеничная, она может проезжать окопы до 2 метров ширину, переезжать препятствия и погружаться в воду до 1 метра", – отмечает пятый президент.

"Шесть таких машин мы уже закупили и они готовы к отправке в Украину. А еще в 8 мы должны заменить аккумуляторы и подготовить для отправки в штурмовой батальон", - сообщил Порошенко.

"Эти шесть Spartan на днях отправятся через Польшу в Украину. Так что скоро наши Вооруженные Силы получат такие бронемашины", - говорит Порошенко.

"Я хочу поблагодарить вас всех, потому что именно вы помогли собрать часть средств на эту бронетехнику. Мы вместе с вами спасли броней не одну жизнь и каждая ваша и моя гривна уже сыграла огромную роль в контрнаступлении. И сыграет еще. До конца. До победы. До всех освобожденных территорий нашей страны", - обратился Порошенко к украинцам, которые помогают армии.

Справка

Spartan принадлежит к семейству боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). В британской армии этот БТР предназначался для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т.д. Spartan обладает высокой мобильностью и компактными габаритами, при этом может перевозить до семи человек, из которых три члена экипажа. Может преодолевать водные помехи.

Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" приобрели и передали в Десантно-штурмовые войска 11 итальянских бронемашин MLS Shield.

При этом Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых для ВСУ волонтерами.

Через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Справа Громад" передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.

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