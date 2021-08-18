"Хотим получить в этом году": Зеленский назвал сроки создания национального авиаперевозчика

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", - цитирует пресс-служба слова Зеленского во время встречи с директором французской косалтинговои компании Аerogestion Марком Роше.



По словам президента, внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика. Его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала страны.



Зеленский отметил, что этот проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

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