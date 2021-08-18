"Хотим получить в этом году": Зеленский назвал сроки создания национального авиаперевозчика
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание национальной компании-авиаперевозчика до конца года
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", - цитирует пресс-служба слова Зеленского во время встречи с директором французской косалтинговои компании Аerogestion Марком Роше.
По словам президента, внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика. Его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала страны.
Зеленский отметил, что этот проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.
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