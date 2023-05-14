Хотим показать, как можно восстановить украинские больницы на примере в Днепре, - Ирина Рыбинкина

Об этом глава фонда Ирина Рыбинкина рассказала в программе "Война и волонтеры", журналистки "Еспресо" Христины Парубий.

"Украинские медицинские учреждения отличаются по областям. В зависимости от того, центральные они или на периферии, уровень помощи отличается. Поэтому мы сейчас хотим запустить программу с Министерством здравоохранения, чтобы не только привезти оборудование, но еще и научить им пользоваться и учить международным системам протоколам, как оказывать медицинскую помощь", - подчеркнула Ирина Рыбинкина.

В настоящее время фонд занимается переоборудованием больницы в Днепре. Это пилотный проект, через который представители фонда хотят показать, как могут выглядеть украинские медицинские учреждения.

"Сама идея, что в больнице мы лечим не только лекарствами и оборудованием, но и лечим обстановкой. Больницы имеют такую зону, где можно прийти и отвлечься от больничных стен, - объясняет Ирина Рыбинкина. - С днепровской больницей мы работаем с самого начала, мы поставили туда оборудование, дефибрилляторы и наркозные станции. После прилета в Днепр было много раненых детей, мы еще доставили туда много помощи. Врачам, через которых проходят много травмированных детей, психологически тяжело работать, поэтому мы решили сделать именно эту больницу пилотной программой. Показать, как больницы могут выглядеть. Чтобы это не были белые стены и коридоры. Мы переделываем реанимацию, где будем перекрашивать стены, вешать бабочки с неба и ставить машинки, на которых маленькие пациенты могут доехать именно до операционной. Будем делать там такой feeling garden".