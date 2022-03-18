Хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти, - Зеленский к матерям русских солдат

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении, информирует Эспрессо.TV .

"Имеем информацию, что Россия привлекает наемников из других стран. Стараются обманом загнать на военную службу больше молодежи. Мы знаем, что им это не поможет, поэтому сейчас предупреждаю всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей земле. Это будет самое плохое решение" в вашей жизни. Ведь лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую", - отметил глава государства.

Также президент Украины добавил, что в плен взяты еще новые российские срочники – среди них есть и те, которые отказываются возвращаться в Россию. А есть и многие, о ком в России даже не вспоминают, не пытаются даже забирать, на кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы.

Каждая мама в России, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. Особенно те, кто не может связаться с ними, кому сказали, что их дети погибли и не вернули тела. интернете есть координаты, куда обращаться.У нас не было расчета взять тысячи пленных, нам не нужно больше 13 тысяч убитых русских солдат - мы не хотели этой войны.Мы хотим только мира.И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти", - объяснил Владимир Зеленский.

Напомним, в Украине создали Национальное информбюро, которое будет собирать данные о военных ВСУ и погибших оккупантах или находящихся в плену.

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