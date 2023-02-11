Хотим, чтобы украинские дети были поколением победы, а не войны, - Зеленская

Об этом супруга Президента Елена Зеленская сказала в интервью программе "Logo!" ведущего немецкого вещателя ZDF.

В частности, Зеленская отметила, что дети уже год находятся в опасности, где бы они ни были на территории Украины.

"Они не в безопасности ни в школе, ни дома - в тех местах, где всегда дети чувствуют себя в безопасности. Это очень печально, что у нас есть сотни тысяч, миллионы детей, которые теряют детство", - подчеркнула первая леди.

В то же время, она отметила, что не хотела бы, чтобы украинские дети проносили травмы войны через всю жизнь:

"Мы в Украине не хотим, чтобы они стали поколением войны. Мы хотим, чтобы они стали поколением победы".

По словам Зеленской, украинские дети изменились во многих смыслах, потому что жить в опасности постоянно не по силам даже многим взрослым, а дети вынуждены это делать.

Она также рассказала об украинских детях, потерявших своих родителей из-за агрессии России, а также о тех, кто активно собирает средства для ВСУ.

Зеленская подчеркнула, что Украине нужно оружие от партнеров, потому что без него невозможно защищаться от нападающего.

"Каждый день промедления – это новые смерти. Представьте себя на нашем месте. Ты укладываешь ребенка спать, но не уверен, скажешь ли "доброе утро". Эта неуверенность истощает. Думаю, сознательные люди в мире это поймут", – объяснила она.