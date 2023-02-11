Хотим, чтобы украинские дети были поколением победы, а не войны, - Зеленская
Украинские дети из-за полномасштабной агрессии РФ уже год вынуждены жить в постоянной опасности, что даже многим взрослым не под силу
Об этом супруга Президента Елена Зеленская сказала в интервью программе "Logo!" ведущего немецкого вещателя ZDF.
В частности, Зеленская отметила, что дети уже год находятся в опасности, где бы они ни были на территории Украины.
"Они не в безопасности ни в школе, ни дома - в тех местах, где всегда дети чувствуют себя в безопасности. Это очень печально, что у нас есть сотни тысяч, миллионы детей, которые теряют детство", - подчеркнула первая леди.
В то же время, она отметила, что не хотела бы, чтобы украинские дети проносили травмы войны через всю жизнь:
"Мы в Украине не хотим, чтобы они стали поколением войны. Мы хотим, чтобы они стали поколением победы".
По словам Зеленской, украинские дети изменились во многих смыслах, потому что жить в опасности постоянно не по силам даже многим взрослым, а дети вынуждены это делать.
Она также рассказала об украинских детях, потерявших своих родителей из-за агрессии России, а также о тех, кто активно собирает средства для ВСУ.
Зеленская подчеркнула, что Украине нужно оружие от партнеров, потому что без него невозможно защищаться от нападающего.
"Каждый день промедления – это новые смерти. Представьте себя на нашем месте. Ты укладываешь ребенка спать, но не уверен, скажешь ли "доброе утро". Эта неуверенность истощает. Думаю, сознательные люди в мире это поймут", – объяснила она.
- 14 декабря первая леди Украины Елена Зеленская, министр образования Франции Пап Ндиайе и первая леди Франции Брижит Макрон посетили украинских детей, которые учатся в одной из французских школ.
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