"Хотим, чтобы люди начали выходить из тени, ведь это последний шанс": Гетманцев анонсировал "новую эру финансовой прозрачности"

Об этом Гетманцев сказал в программе "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"К концу минувшей недели было амнистировано 208 млн грн и в бюджет уплачено около 10 млн грн сбора. Прошло чуть больше двух месяцев (из объявления налоговой "амнистии" капиталов - ред.). Это не много и не мало. Люди присматриваются. Необходимые пионеры - те первые, кто пройдет по этому пути и подаст нулевую декларацию, а за ними уже последуют все остальные.Ажиотаж достаточно высок.Мы хотим, чтобы люди поверили в это и массово начали заполнять декларации, выходить из тени, ведь это последний шанс. В законе четко написано: если ты не принял участие в налоговой амнистии, тем самым ты заявил, что у тебя нет полученных с уклонением от налогообложения денег. Мы должны с вами понимать, что мы начинаем новую эру финансовой прозрачности, которая предотвратит те или иные действия с финансами, если ты не можешь объяснить их происхождение", – отметил Гетманцев.



Нардеп предположил, что до конца года на рассмотрение Верховной Рады будет внесен проект министерства финансов о косвенных методах налогового контроля, предусматривающий взыскание с человека, который не сможет объяснить происхождение своих средств, обычную ставку налога – 18% от суммы.



"Так работает весь мир. Хотим или не хотим, мы не можем быть черной дырой на карте Европы и продолжать жить в средневековье, как мы жили 30 лет. Даже сейчас, в льготный период, люди не объясняют происхождение своих средств. Они несут их в банк, открывающий специальный счет, берут справку из банка и все", - сказал Гетманцев.

Напомним, в Украине с 1 сентября стартовала налоговая амнистия для граждан , которая продлится до 1 сентября 2022 года.