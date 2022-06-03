Об этом Стефанчук написал в Facebook.

"Мы были максимально искренни во время встречи с Федеральным Канцлером Германии Олафом Шольцем. Германия является лидером ЕС, и ее мнение относительно кандидатства является чрезвычайно важным. Думаю, что смог развеять все скептические опасения, и надеюсь на позитивное решение на саммите Европейского Совета. Пригласил Олафа Шольца посетить Украину. Он поблагодарил за это приглашение, и я очень надеюсь, что он его примет", – написал Руслан Стефанчук.

Спикер Рады также дал интервью немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung , где заявил, что Украина нуждается в большем оружии от Германии.

"Конечно, Украина хотела бы больше оружия от Германии. Прежде всего, нам нужно тяжелое оружие. Например, самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня или системы противовоздушной обороны, противокорабельного снаряжения. Но нам приятно, что весь мир реагирует и оказывает помощь. Сражаться с Россией старой техникой – это долго и неэффективно. Мы хотим отстоять свою территорию как можно скорее. Для этого нужна новейшая техника", – сказал Руслан Стефанчук.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения оппозиции в том, что Германия слишком нерешительно поставляет тяжелое вооружение Украины.

В своем выступлении Олаф Шольц также пообещал предоставить Украине современную систему противовоздушной обороны и радар.

Ожидается, что в июле Украина получит первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из складов германской промышленности.

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