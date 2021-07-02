Хотелось, чтобы все конфликты закончилось, - экс-футболист сборной Украины Ордец, который переехал в Россию
Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал, что хочет, чтобы состоялся матч Украина - Россия
Об этом сообщает Sport24 .
Также Ордец рассказал, что футболисты московского "Динамо" рады выходу Украины в четвертьфинал Евро-2020.
"Конечно. Хотелось, чтобы все конфликты закончилось, чтобы мы в футбол играли между собой. А я пока не слышал, чтобы кто-то из России болел против Украины. Наоборот, много в нашей команде ребят, которые видят, как играет Украина, и поддерживают ее. В клубе ребята рады, что Украина прошла дальше ", - сказал Иван Ордец.
28-летний Иван Ордец всю взрослую карьеру провел в "Шахтере". В сезоне 2013/14 выступал в аренде в "Ильичовце" из Мариуполя. В составе сборной Украины сыграл 12 матчей и забил 1 гол.
В 2019 году Ордец бесплатно перешел из "Шахтера" в московское "Динамо".
- В июне 2019 года московское "Динамо" объявило о трансфере Ивана Ордеца.
- 23 июня экс-защитник сборной Украины Иван Ордец признался, что не жалеет о своем трансфере в московское "Динамо".
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