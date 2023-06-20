Об этом в интервью одному из украинских изданий сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

"Хотелось бы, чтобы ситуация по Киеву была лучше. Из 1650 обращений, которые пришли за 5 месяцев в наш адрес, треть – из города Киева", - сказал он.

"В то же время на территории Киевщины больше всего курсов по овладению украинским языком, а программы нет. Программа – это системный документ, предусматривающий тотальное обеспечение выполнения закона (об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, – ред.)", - добавил Кремень.

По его словам, у языкового омбудсмена нет рычагов влияния на мэров, чтобы заставить их следить за соблюдением языкового законодательства. Кремень выразил надежду, что местные власти прислушиваются к рекомендациям, по крайней мере, в городах-миллионниках.

"Я могу предложить им (мэрам, – ред.) лучший вариант, как избежать нарушений закона, который я считаю базовым, особенно в условиях военного положения", - подчеркнул Кремень.