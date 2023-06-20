"Хотелось бы, чтобы ситуация в Киеве была лучше": Кремень озвучил количество жалоб на нарушение языкового законодательства
Из почти 1700 жалоб, полученных офисом Уполномоченного по защите государственного языка за первые 5 месяцев текущего года, треть приходится на Киев
Об этом в интервью одному из украинских изданий сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.
"Хотелось бы, чтобы ситуация по Киеву была лучше. Из 1650 обращений, которые пришли за 5 месяцев в наш адрес, треть – из города Киева", - сказал он.
"В то же время на территории Киевщины больше всего курсов по овладению украинским языком, а программы нет. Программа – это системный документ, предусматривающий тотальное обеспечение выполнения закона (об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, – ред.)", - добавил Кремень.
По его словам, у языкового омбудсмена нет рычагов влияния на мэров, чтобы заставить их следить за соблюдением языкового законодательства. Кремень выразил надежду, что местные власти прислушиваются к рекомендациям, по крайней мере, в городах-миллионниках.
"Я могу предложить им (мэрам, – ред.) лучший вариант, как избежать нарушений закона, который я считаю базовым, особенно в условиях военного положения", - подчеркнул Кремень.
- С 16 июля 2022 года в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение норм закона о языке.
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