"Хотелось бы больше заниматься вопросами возобновления энергосистемы, а не последствиями аудита ДАСУ": Кудрицкий прокомментировал обыски в Укрэнерго
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал обыски в компании. Он заверил, что главная цель обысков пока ему неизвестна
Об этом рассказал Кудрицкий в интервью РБК-Украина.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что на днях в их компании был обыск. По его мнению, в этой проверке ДАСУ было очень много надуманного или иногда выдуманного. Правоохранительные органы запросили определенное количество документов.
"Мы эти документы готовим. То есть формально обыск продолжается, но он проходит в таком конструктивном формате, когда нам сказали... выбрать какие-то договоры или другие документы, которые нужно предоставить, мы их собираем и отдаем", - сказал Кудрицкий.
По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго", это не классический обыск с силовиками с целью каких-то ярких действий. Он уверен, что это скорее такие процедуры получения документов.
"Почему именно это происходит в формате обыска, а не в формате решения об изъятии документов, что является более привычной формой для их получения, мне сложно сказать", - добавил он.
Кудрицкий заверил, что главная цель обысков пока неизвестна.
"Мне сложно сказать, что конкретно ищут, я даже не хочу сейчас в это вникать. Это вопрос интересующих их правоохранительных органов, для чего, скажем так, на чем они хотят сделать акцент, на чем не хотят" - пояснил он.
По словам Кудрицкого, Укрэнерго нечего скрывать.
"Мы абсолютно все документы собираем и передаем, ничего мы скрывать не собираемся. Только жаль немного, сегодня такой день был напряженный утром, хотелось бы больше заниматься вопросами восстановления энергосистемы, а не вопросами последствий аудита ДАСУ, который мы обжалуем в суде", - подытожил он.
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В среду, 20 сентября, в головном офисе НЭК "Укрэнерго" прошли следственные действия: обыски проводились на основании решения Печерского районного суда от 30 августа 2023 года.
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