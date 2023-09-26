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"Хотелось бы больше заниматься вопросами возобновления энергосистемы, а не последствиями аудита ДАСУ": Кудрицкий прокомментировал обыски в Укрэнерго

26 сентября, 2023 вторник
11:58
Общество

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал обыски в компании. Он заверил, что главная цель обысков пока ему неизвестна

Об этом рассказал Кудрицкий в интервью РБК-Украина.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что на днях в их компании был обыск. По его мнению, в этой проверке ДАСУ было очень много надуманного или иногда выдуманного. Правоохранительные органы запросили определенное количество документов.

"Мы эти документы готовим. То есть формально обыск продолжается, но он проходит в таком конструктивном формате, когда нам сказали... выбрать какие-то договоры или другие документы, которые нужно предоставить, мы их собираем и отдаем", - сказал Кудрицкий.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго", это не классический обыск с силовиками с целью каких-то ярких действий. Он уверен, что это скорее такие процедуры получения документов.

"Почему именно это происходит в формате обыска, а не в формате решения об изъятии документов, что является более привычной формой для их получения, мне сложно сказать", - добавил он.

Кудрицкий заверил, что главная цель обысков пока неизвестна.

"Мне сложно сказать, что конкретно ищут, я даже не хочу сейчас в это вникать. Это вопрос интересующих их правоохранительных органов, для чего, скажем так, на чем они хотят сделать акцент, на чем не хотят" - пояснил он.

По словам Кудрицкого, Укрэнерго нечего скрывать.

"Мы абсолютно все документы собираем и передаем, ничего мы скрывать не собираемся. Только жаль немного, сегодня такой день был напряженный утром, хотелось бы больше заниматься вопросами восстановления энергосистемы, а не вопросами последствий аудита ДАСУ, который мы обжалуем в суде", - подытожил он.

  • В среду, 20 сентября, в головном офисе НЭК "Укрэнерго" прошли следственные действия: обыски проводились на основании решения Печерского районного суда от 30 августа 2023 года.

Украина
Енергия
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