Хотели Сребреницу XXI века? Получили? Довольны?, - Подоляк обратился к европейским лидерам из-за зверства россиян в Буче

Об этом Подоляк написал в telegram.

По его словам, трагедия в Киевской области, среди прочего, стала возможной из-за страха европейцев спровоцировать россиян.

"Ведь главное, по мнению наших европейских партнеров, - не спровоцировать россиян? (Злая ирония). Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы россияне не обиделись и не использовали... Что не использовали? Массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они еще не использовали?", - возмутился Подоляк.

Он констатировал, что мир получил ужасные проявления античеловечности в Буче, Ирпене и Гостомеле.

"Сотни, тысячи убитых, разорванных, изнасилованных, связанных, вновь изнасилованных и убитых. Сотни, тысячи мирных граждан Украины. Убиты с особым зверством. Очень "крутые" и всезнающие вчерашние и сегодняшние "лидеры Европы", сотни действующих европолитиков, которые сытно едят и спокойно спят сейчас в своих кроватях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного россиянами в Киевской области?", - поинтересовался Подоляк.

Советник ОП отметил, что Европа получила под Киевом Сребреницу и Треблинку XXI век.

"Хотели Сребреницу XXI века? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, что живьем сжигают людей, потому что они украинцы? Попробуете снова отвлечься? Организовать очередной саммит, чтобы побеспокоиться покачать головой?", - спросил Подоляк.

Он добавил, что на этом фоне разговоры о негуманности запрета русской литературы в европейских университетах выглядят бестолково.

"Еще раз внимательно посмотрите на тысячи разорванных, изнасилованных, сожженных украинцев. В ХХІ веке. В рамках "спецоперации". Разорванных россиянами. А теперь еще раз скажите всему миру о том, что РФ – это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинова. Посмотрите и скажите. Или отвлекитесь. Ведь главное – не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев", - подытожил Подоляк.