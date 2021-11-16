Хотели сбыть запчасти к БТР и БРДМ на 500 тыс. грн: в Николаевской области разоблачили работников госпредприятия
Контрразведка разоблачила злоумышленников, которые хотели незаконно продать детали, предназначенные для ремонта военной техники на Донбассе
Об этом сообщили в СБУ.
Работники Николаевского бронетанкового завода пытались похитить запчасти, которые использовались для военных машин в зоне ООС.
В СБУ подчеркнули, что недостача запчастей могла повредить обороноспособности Украины в условиях российско-украинской войны.
Следствие установило, что двое работников завода пытались сбыть запчасти к БТР и БРДМ на 500 тыс. грн.
Злоупотребляя служебным положением они подделывали документацию.
Полиция начала производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следствие выясняет личности всех причастных к преступлению.
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