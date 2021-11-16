Хотели сбыть запчасти к БТР и БРДМ на 500 тыс. грн: в Николаевской области разоблачили работников госпредприятия

Об этом сообщили в СБУ.



Работники Николаевского бронетанкового завода пытались похитить запчасти, которые использовались для военных машин в зоне ООС.



В СБУ подчеркнули, что недостача запчастей могла повредить обороноспособности Украины в условиях российско-украинской войны.



Следствие установило, что двое работников завода пытались сбыть запчасти к БТР и БРДМ на 500 тыс. грн.



Злоупотребляя служебным положением они подделывали документацию.



Полиция начала производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас следствие выясняет личности всех причастных к преступлению.

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