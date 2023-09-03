"Хотели нас быстро обмануть": Санду заявила, что "Газпром" врал о долгах Молдовы в $800 млн за газ

Об этом сообщают Молдавские ведомости.

"Это еще неизвестно публике, но на следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов в $800 млн. Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа", - заявила президент Молдовы Майя Санду.

По словам президентки, "Газпром" утверждал: "Давайте быстро подписываете, что вы за 4 года вернете $800 млн и у вас будет газ". Однако Молдова не подписала никаких контрактов и заявила, что это очень большие деньги, и "мы не можем на такое подписаться". В то же время там заявляли, что тогда страна останется без газа.

"Никто за 30 лет не пытался покупать газ в другом меньше. Если газ продает только монополист, то это не нормально. И они сказали, что мы не сможем через два месяца изменить закон, найти новые контракты. Это было некрасиво с их стороны", – добавила Санду.

Правительство Молдовы выделило аудиторам из Норвегии и Великобритании 800 тыс. евро из Резервного фонда на внешний аудит долга АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг Финанс". Аудиторы должны были оценить долг за 30 лет.