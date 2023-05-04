Хотел жить в РФ: В Польше задержали француза, который на автомобиле прорывался через границу в Россию
Польские пограничники задержали и оштрафовали 36-летнего гражданина Франции, протаранившего шлагбаум на границе Польши и России, поскольку, по его словам, стремился попасть в РФ
Об инциденте польская пограничная служба сообщила в четверг, 4 мая.
Во вторник, 2 мая, после 8 утра француз явился на регистрацию в пункте пропуска в селе Гжехотки, вблизи границы с Калининградской областью России. При себе у мужчины не было никаких документов, дающих право на пересечение границы.
"Сотрудники Пограничной службы не разрешили мужчине выехать из Польши. Однако мужчина снова появился на пункте пропуска в Гжехотках около 15:00. Но на этот раз он решил не останавливаться для прохождения пограничного контроля", – сообщили пограничники.
Мужчина в авто резко разогнался, протаранил шлагбаум, но увидев, что сотрудник Пограничной службы разворачивает шип для остановки транспортного средства, остановился перед ним.
Француз был задержан. Во время обыска в его авто нашли 11 единиц охотничьих патронов, на которые у него не было необходимого разрешения на ввоз в Польшу, тогда как на родине во Франции – было.
"Сотрудникам Пограничной службы он заявил, что ему необходимо попасть в Россию, поскольку именно там он планирует продолжить свою жизнь", – отмечает Пограничная служба Польши.
В результате француза оштрафовали на 500 злотых (109 евро) за попытку насильственного пересечения государственной границы и отсутствие разрешения на ввоз охотничьих патронов в Польшу.
- Напомним, в конце апреля на границе с Польшей задержали находившегося в розыске иностранца.
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