Хотел войти в историю как завоеватель, а войдет как темное пятно, - Подоляк об амбициях Путина
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал амбиции Путина и посоветовал ему "быть осторожнее с желаниями"
Об этом он пишет в своем twitter .
Он отметил, что Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а в конце концов станет "последним императором, который привел к падению империи". Он также подчеркнул, что следующие поколения будут изучать его ошибки и преступления, а не победы.
- Ранее Михаил Подоляк заявил , что миру нужно переоценить иранский вопрос после появления доказательств использования Россией иранских дронов-камикадзе.
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