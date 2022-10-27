Об этом он пишет в своем twitter .

Он отметил, что Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а в конце концов станет "последним императором, который привел к падению империи". Он также подчеркнул, что следующие поколения будут изучать его ошибки и преступления, а не победы.

Ранее Михаил Подоляк заявил , что миру нужно переоценить иранский вопрос после появления доказательств использования Россией иранских дронов-камикадзе.

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