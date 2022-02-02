Хотел увидеть жену и детей: СБУ задержала сбежавшего на подконтрольную Украине территорию гранатометчика "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Житель Попаснянского района в 2016 году освободился из тюрьмы в оккупированном Красном Луче, попытался уехать на подконтрольную территорию, но его не выпустили. Затем он пополнил ряды оккупантов.



СБУ сообщает, что в "казачьем полку имени Платова" он получил позывной "Малек" и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика. Участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС, вел прицельный огонь из гранатометов по украинской бронетехнике в районе сел Новоалександровка и Троицкое.



"Боевик объяснил свое решение оставить террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей. В настоящее время злоумышленник задержан", - говорится в сообщении Службы безопасности.



Наемнику "ЛНР" сообщили о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, украинские военнослужащие задержали на Донбассе боевика "ЛНР". Он под прикрытием, с повязкой СЦКК, осуществлял разведку позиции украинской армии.