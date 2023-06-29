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Хотел устроиться на службу в "Азов": боевика "ДНР" приговорен к 8 годам заключения

29 июня, 2023 четверг
18:47
Криминал

Боевика "ДРН", пытавшегося попасть в ряды одного из подразделений бригады специального назначения "Азов", приговорили к восьми годам лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в 2015 году житель Донетчины присоединился к террористической организации "ДНР". Там он вошел в состав "роты специального назначения разведывательного управления республиканской гвардии" террористов и до 2018 года принимал участие в боевых действиях против украинских войск на восточном фронте.


Фото: Офис генпрокурора

"Позже он вернулся в Украину и пытался обосноваться в одном из подразделений бригады специального назначения "Азов". В рядах украинских защитников мужчина надеялся скрыть свое прошлое и таким образом избежать правосудия", - говорится в сообщении.

Однако военнослужащие полка спецназначения "Азов" разоблачили и задержали боевика во время отбора.

Мужчину признали виновным в участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины). Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

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