Хотел устроиться на службу в "Азов": боевика "ДНР" приговорен к 8 годам заключения
Боевика "ДРН", пытавшегося попасть в ряды одного из подразделений бригады специального назначения "Азов", приговорили к восьми годам лишения свободы
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что в 2015 году житель Донетчины присоединился к террористической организации "ДНР". Там он вошел в состав "роты специального назначения разведывательного управления республиканской гвардии" террористов и до 2018 года принимал участие в боевых действиях против украинских войск на восточном фронте.
Фото: Офис генпрокурора
"Позже он вернулся в Украину и пытался обосноваться в одном из подразделений бригады специального назначения "Азов". В рядах украинских защитников мужчина надеялся скрыть свое прошлое и таким образом избежать правосудия", - говорится в сообщении.
Однако военнослужащие полка спецназначения "Азов" разоблачили и задержали боевика во время отбора.
Мужчину признали виновным в участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины). Его приговорили к 8 годам лишения свободы.
- 28 июня вынесен приговор прокурору, который сдавал врагу позиции ВСУ в Николаевской области. Его приговорили к пожизненному заключению.
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