Хотел сделать прививку: в Баку мужчина разбил стеклянную дверь в поликлинике, пострадали врачи
Мужчина, желающий сделать прививку от COVID-19 в Баку разбил стеклянную дверь в поликлинике
Об этом сообщает Haqqin.az.
Муж с женой пришли в поликлинику №7 в Баку 31 августа, чтобы сделать прививку от COVID-19. Перед медучреждением образовалась огромная очередь на вакцинацию и людей пускали небольшими группами.
Мужчина решил не занимать очередь, а разбил стеклянную дверь и вошел в поликлинику. В результате инцидента пострадали трое врачей. Он требовал от медиков сделать ему прививку и открыл дверь остальным людям, ожидавшим очереди на вакцинацию.
В отношении мужчины начато расследование.
В Минздраве Азербайджана в свою очередь уточнили, что очередь перед поликлиникой образовалась из-за большого наплыва желающих вакцинироваться. Для соблюдения социальной дистанции в медучреждение пускали по несколько человек.
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