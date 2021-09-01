Хотел сделать прививку: в Баку мужчина разбил стеклянную дверь в поликлинике, пострадали врачи

Об этом сообщает Haqqin.az.

Муж с женой пришли в поликлинику №7 в Баку 31 августа, чтобы сделать прививку от COVID-19. Перед медучреждением образовалась огромная очередь на вакцинацию и людей пускали небольшими группами.

Мужчина решил не занимать очередь, а разбил стеклянную дверь и вошел в поликлинику. В результате инцидента пострадали трое врачей. Он требовал от медиков сделать ему прививку и открыл дверь остальным людям, ожидавшим очереди на вакцинацию.

В отношении мужчины начато расследование.

В Минздраве Азербайджана в свою очередь уточнили, что очередь перед поликлиникой образовалась из-за большого наплыва желающих вакцинироваться. Для соблюдения социальной дистанции в медучреждение пускали по несколько человек.