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"Хотел привлечь внимание": полиция задержала мужчину, который облил краской лестницы КГГА

24 августа, 2021 вторник
17:27
Общество

Полицейские задержали мужчину, который облил краской лестницы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и постамент из государств

Об этом сообщила пресс служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, на месте правоохранители выяснили, что мужчина подошел к админздания на улице Крещатик и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

Полицейские задержали нарушителя. Им оказался уроженец Запорожской области 1987 года рождения. Отмечается, что отдел дознания начал уголовное производство по факту хулиганства.

В Пресс-служба напомнили , что в 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный мужчина облил себя и флагшток красной краской. Полицейские зарегистрировали событие и начали проверку.

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День Независимости
Киев
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