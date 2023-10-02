Хотел поступить в школу "Армии дронов": в Киеве СБУ задержала агента ФСБ
Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента ФСБ, собиравшего разведданные о спецподразделениях ВСУ и СБУ, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Служба безопасности в Киеве задержала еще одного агента ФСБ. Он собирал разведданные о спецподразделениях Вооруженных Сил Украины и СБУ, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов.
Эту задачу вражеский агент получил от своего российского "куратора" в конце лета этого года. Для его выполнения мужчина пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов".
После зачисления в заведение он должен установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками. В частности, он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов.
По данным следствия, оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности.
Кроме того, злоумышленник обходил улицы Киева и, как рядовой житель, фиксировал локации украинских защитников на территории города.
В случае успешного выполнения враждебных задач, российские захватчики "гарантировали" своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карту.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время фотографирования одной из воинских частей в столице.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих антиукраинских сообщений на одном из российских Телеграмм-каналов.
Последующую коммуникацию осуществляли через анонимный чат в мессенджере.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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По материалам Службы безопасности Украины 15 лет тюрьмы получила жительница Торецкая, которую российская спецслужба дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения РФ. Задержанная "сливала" позиции ВСУ во время боев за Бахмут.
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