Хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы за $35 тыс. СБУ задержала замглавы Одесской ОВА
Служба безопасности Украины задержала заместителя главы Одесской областной военной администрации, который просил взятку $35 тыс. у подчиненного за избежание уголовной ответственности
Об этом информирует пресс-служба СБУ .
"Должностное лицо за деньги предлагало руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 35 тыс. долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник", - разъясняют правоохранители.
Злоумышленник якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины.
СБУ сообщает, что должностному лицу передали аванс - 27 тыс. долларов. Чиновник был задержан в здании облгосадминистрации во время передачи полученных денег своему водителю.
Дома и в авто у фигуранта обнаружили более 45 тыс. долларов, более 21 тыс. евро, золотые слитки и монеты.
В настоящее время задержанному объявили подозрение за завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах и законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
- 4 января Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала коррупционную схему в Территориальном управлении БЭБ в Закарпатской области: "крышевали торговлю электронками" за $6 тыс.
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