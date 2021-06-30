Хотел легализоваться как переселенец: СБУ задержала в Киеве коллаборанта, который воевал за "ЛНР"

Об этом сообщил пресс-центр СБУ .

Он приехал в Киевскую область, чтобы легализоваться как внутренний переселенец.

Мужчина был стрелком в "Народной милиции "ЛНР". Также он обслуживал технику оккупантов.

Ему сообщено о подозрении по статье "Создание террористической группы или террористической организации".

Мужчине предстоит избрать меру пресечения.



Спецслужбисты проверяют информацию о возможном выполнении заданий от оккупантов на подконтрольной территории.