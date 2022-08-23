Об этом рассказал фотокорреспондент из оккупированного Херсона Александр Корняков.

"На самом деле очень тяжело жить в Херсоне. Это жизнью назвать очень трудно. Люди живут с утра до обеда, потом сидят по домам и ждут следующего дня, ждут освобождения города. Что касается моей работы, я фотоаппаратом мог снимать только митинги в первые месяцы – дальше работа стала невозможна. Всех мужчин очень придирчиво осматривают ФСБшники, военные. Даже на телефон делать открытую фотосъемку было невозможно, но я разработал свою систему, как можно было фотографировать хотя бы жизнь в оккупированном городе. Она очень сильно отличается от того, что мы видели даже в девяностые, когда город превратился в сплошной базар, где единственная работа – что-то продать друг другу", - сказал он.

По словам Корнякова, пожилые люди говорят, что это хуже, чем в девяностые годы.

"Я тайно снимал жизнь херсонцев. Эти фото сделаны скорее случайно, чем профессионально. Приходилось приглушать сам телефон, чтобы не отображался экран, выключать звук и снимать наугад. Затем приходил домой и что-то выбирал", - отметил фотокор.

Он рассказал о проверках людей в городе.

"На моих глазах, по меньшей мере, дважды девушек проверяли, потому что оркам казалось, что их снимают. Они подходили, проверяли фото и однажды попросили удалить. Фото я хранил на Google-диске. Эти фото отражают жизнь в городе. Я считаю, что в безопасности не находится никто. Я видел, как парень объяснял военному, что просто смотрел на них и ничего не имел в виду, я знаю несколько человек, которых забирали за то, что они родственники тех, кто не хочет сотрудничать. Их пытали и удерживали несколько суток. Люди выходили совсем другими", - сказал Корняков.

Фотокор отметил, что учителей очень "прессуют".

"Угрожают, что заберут в Мариуполь или вывезут в Сибирь. Люди противостоят, но есть и те, кто соглашаются работать, их очень мало", - добавил он.

Корняков также рассказал о своем выезде на подконтрольную территорию.

"На Херсонщине на блокпостах проверяли быстро. Проверяли багажник и нас пропускали. Пост в Васильевке – там люди стоят по 5-7 дней. Они там проверяют вещи. Если не достал вещи, они начинают их вытаскивать, переворачивать. Я положил свои вещи на траву, они посмотрели и пошли дальше, даже никто ничего не трогал. Я там спрятал и объектив, и вспышку и некоторые вещи, которые могли бы забрать. Когда я показал, что готов к проверке - у меня просто проверили паспорт и сказали собирать вещи ", – отметил фотокор.

Он добавил, что долго оттягивал выезд.

"Я хотел ехать раньше, но хотел еще поснимать. Каждую неделю говорил: "Еще неделю и буду собирать вещи". Меня предупредили, что меня ищут, чтобы я не шел домой, а где-то скрывался. Я еще неделю просидел и уже решил ехать вынужденно. Я не могу сказать точно, почему они меня искали. Это могло быть то, что наступили времена собеседований для журналистов, принуждать их к сотрудничеству. Может меня кто-то в городе увидел (я имел четко выраженную проукраинскую позицию). И тот же Стремоусов – мой идеологический враг, с которыми у меня даже есть судебные дела. Возможно это, возможно другое. Слава богу, беседы не было и я могу только догадываться", - подытожил Корняков.