Хотел бы вернуться: Шевченко признался, что скучает по своей бывшей команде
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что скучает по временам, которые он провел в итальянском "Милане"
Об этом сообщает официальный сайт "Милана".
По словам Шевченко, он с ностальгией вспоминает времена выступлений за "Милан" в Лиге чемпионов.
"Мне не хватает этой энергетики на поле, не хватает энергии, которую ты получаешь, когда слышишь шум трибун. Я скучаю по предматчевой подготовке, по напряжению перед игрой. Я хотел бы снова вернуться в ту атмосферу и услышать ту музыку", - сказал Шевченко .
Он добавил, что нынешний "Милан" под руководством Стефано Пиола последнее время заметно вырос.
"Милан" - команда, которая умеет стиснуть зубы в трудные моменты, команда, которая сильно выросла. Я верю, что Лига чемпионов поможет молодым игрокам повзрослеть и набраться опыта. У этой команды большой потенциал", - убежден Шевченко, который в августе уволился с должности главного тренера сборной Украины.
Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999 - 2006 и 2008 - 2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
"Милан" стартовал в нынешней Лиге чемпионов с гостевого поражения от английского "Ливерпуля" 2:3. Также в группе B с итальянцами выступает португальский "Порту" и испанский "Атлетико", с которым "Милан" встретится сегодня дома во 2-м туре ЛЧ.
- Напомним, 16 сентября Андрей Шевченко заявил, что "Милан" способен побороться за первое место в группе в Лиге чемпионов.
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