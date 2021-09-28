Хотел бы вернуться: Шевченко признался, что скучает по своей бывшей команде

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".

По словам Шевченко, он с ностальгией вспоминает времена выступлений за "Милан" в Лиге чемпионов.

"Мне не хватает этой энергетики на поле, не хватает энергии, которую ты получаешь, когда слышишь шум трибун. Я скучаю по предматчевой подготовке, по напряжению перед игрой. Я хотел бы снова вернуться в ту атмосферу и услышать ту музыку", - сказал Шевченко .

Он добавил, что нынешний "Милан" под руководством Стефано Пиола последнее время заметно вырос.

"Милан" - команда, которая умеет стиснуть зубы в трудные моменты, команда, которая сильно выросла. Я верю, что Лига чемпионов поможет молодым игрокам повзрослеть и набраться опыта. У этой команды большой потенциал", - убежден Шевченко, который в августе уволился с должности главного тренера сборной Украины.

Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999 - 2006 и 2008 - 2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

"Милан" стартовал в нынешней Лиге чемпионов с гостевого поражения от английского "Ливерпуля" 2:3. Также в группе B с итальянцами выступает португальский "Порту" и испанский "Атлетико", с которым "Милан" встретится сегодня дома во 2-м туре ЛЧ.

Напомним, 16 сентября Андрей Шевченко заявил, что "Милан" способен побороться за первое место в группе в Лиге чемпионов.