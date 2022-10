Об этом он сказал в эфире "The Late Show" со Стивеном Кольбером.

Американский писатель Джордж Мартин стал гостем вечернего шоу, в которое его пригласили по случаю выхода новой книги "The Rise of the Dragon" ("Восхождение дракона"). В студии они обсуждали научно-популярную литературу, которую читал Мартин.

"В литературе 50-х – 60-х годов мы очень боялись ядерной войны. Но потом мы перестали переживать. Вместо этого нас начал волновать зомби-апокалипсис. Но вдруг ядерная война стала более реальной. Ядерная война может начаться. А также новые пандемические болезни. Научно-популярная литература об этом тоже писала", - поделился Джордж Мартин.

Он также заметил, что в произведениях о ядерной войне всегда были хорошие персонажи, которые собирались вместе и восстанавливали цивилизацию после крушения.

"И что мы будем делать, если Путин действительно применит ядерную бомбу? Что мы будем делать? Я бы хотел, чтобы у меня был дракон, на котором я мог бы полететь в Кремль, но…", - сказал Джордж Мартин.

Писатель вместе с ведущим обсудили также тему космических путешествий, которой было посвящено множество научно-фантастических произведений. Сейчас многое из того, что описывали фантасты прошлого, не кажется совершенно нереальным.

В начале июня Джордж Мартин, по книгам которого снят популярный сериал "Игра престолов", заявил, что Путин - "злобный бандит", а сами россияне - "хорошие люди"

