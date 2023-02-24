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"Хотел бы, чтобы избрали сторону, а не были медиаторами": Зеленский заявил об улучшении отношений с Израилем

24 февраля, 2023 пятница
20:19
война с Россией

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Израиль, с которым у Украины улучшились отношения, избрал сторону, а не был медиатором в войне, которую развязала Россия

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции , посвященной году с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент сказал, что у Украины исторически прекрасные отношения с Израилем. Также он отметил, что Украина и Израиль ведут переговоры на разных уровнях и с разным руководством. Это разговоры в разных форматах, на разных территориях, публичные и непубличные.

Зеленский заметил, что позицию Израиля было сложно изменить. Причиной является непростая ситуация в стране с Россией, Ираном и Сирией.

"Но я очень хотел, чтобы они были не медиаторами в этой войне, а чтобы избрали сторону. И, конечно, я хотел бы, чтобы они избрали сторону Украины... Я знаю все ответы на ваши вопросы, но я не смогу их дать. Я не могу подставить начавшиеся улучшения отношений Украины и Израиля", - подчеркнул Зеленский.

  • 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе над привлечением РФ к ответственности.
Новости
Украина
Израиль
Владимир Зеленский
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