Миланович настаивает на том, чтобы членство Финляндии и Швеции в Альянсе зависело от избирательной реформы в Боснии, несмотря на то, что хорватское правительство неоднократно выражало свою поддержку членству двух стран в НАТО, передает зорватский телеканал N1.

Выступая в среду в своем офисе, Миланович сказал, что хорваты в Боснии уничтожаются как политическая единица, добавив, что в национальных интересах Хорватии улучшить свое положение в стране.

"Я уже говорил, что хорваты в Боснии для меня важнее всей российско-финской границы", - заявил Миланович.

Он считает, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение привлечет внимание международного сообщества к хорватским интересам в Боснии, заявив, что это единственный способ решить проблему хорватов в этой стране.

Министр иностранных дел Гордан Грлич Радман в свою очередь назвал заявления Зорана Милановича "шантажом".

13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов.

14 мая советник Эрдогана Ибрагим Калин объяснил позицию вступления в НАТО Швеции и Финляндии: "Мы не закрываем дверь".

16 мая президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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