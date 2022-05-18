"Хорваты в Боснии для меня важнее всей российско-финской границы". Президент Хорватии вслед за Эрдоганом будет блокировать вступление скандинавских стран в НАТО
Зоран Миланович заявил, что будет просить постоянного представителя Хорватии при НАТО голосовать против принятия Финляндии и Швеции в Альянс
Миланович настаивает на том, чтобы членство Финляндии и Швеции в Альянсе зависело от избирательной реформы в Боснии, несмотря на то, что хорватское правительство неоднократно выражало свою поддержку членству двух стран в НАТО, передает зорватский телеканал N1.
Выступая в среду в своем офисе, Миланович сказал, что хорваты в Боснии уничтожаются как политическая единица, добавив, что в национальных интересах Хорватии улучшить свое положение в стране.
"Я уже говорил, что хорваты в Боснии для меня важнее всей российско-финской границы", - заявил Миланович.
Он считает, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение привлечет внимание международного сообщества к хорватским интересам в Боснии, заявив, что это единственный способ решить проблему хорватов в этой стране.
Министр иностранных дел Гордан Грлич Радман в свою очередь назвал заявления Зорана Милановича "шантажом".
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