Хорваты отмечают 30-ю годовщину признания независимости

Сегодня, 15 января 2022 года, Хорватия отмечает 30-летие международного признания независимости, рассказывает ТГ-канал Югославские хроники .



15 января 1992 года о своем признании страны заявили 12 государств-членов Европейского сообщества. Затем к ним присоединились и другие страны мира – Мальта, Канада, Австрия, Болгария, Венгрия, Польша и Швейцария.



Первой азиатской страной, признавшей Хорватию, не считая Турции, был Иран, а африканской – Египет.



При этом еще осенью 1991 года о признании хорватской независимости объявили Словения, Литва, Украина, Латвия, Эстония, которые на тот момент еще сами на тот момент не были признаны как самостоятельные, независимые государства.



22 мая 1992 года Хорватию приняли в ООН. К тому времени признание страна получила от Китая, Израиля, Японии, России, США.





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