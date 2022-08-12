Хорватский боксер дал совет Усику перед боем с Джошуа
Хорватский боксер-супертяжеловес Филипп Хргович считает, что чемпиону WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику не стоит набирать вес перед реваншем с Энтони Джошуа
Об этом сообщает Boxing Social .
"Не видел видео Усика. Не знаю, сколько он там набрал, но считаю, что ему не следует увеличивать свой вес перед этим поединком. Я думаю, что Усику необходимо оставаться таким, как он был. Его манера ведения боя построена на том, что он быстрый и выбрасывает много ударов. Мне кажется, что Александру следует оставаться в своем весе. Это мое мнение, но я не знаю. Возможно, он просто наложил фильтры на видео и это неправда", - сказал хорватский боксер-супертяжеловес Филипп Хргович.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.
20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
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8 августа бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер назвал украинца Александра Усика фаворитом в реванше с британцем Энтони Джошуа.
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