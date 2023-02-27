Хорватские футбольные фаны во время матча поддержали пленных бойцов "Азова"
Во время матча чемпионата Хорватии между загребским "Динамо" и "Гайдуком" болельщики поддержали находящихся в плену бойцов "Азова"
Об этом сообщает Sport.ua .
Во время игры, состоявшейся 26 февраля в Загребе, ультрас "Динамо" вывесили баннер с надписью Free Azov. Таким образом, они поддержали бойцов полка "Азов", которые остаются в российском плену.
Также на трибунах были флаги Украины, плакат "Heroiam Slava!", а фанаты выкрикивали лозунг "Слава Украине!".
Матч закончился победой "Динамо" над "Гайдуком" со счетом 4:0.
- 9 января соучредительница Ассоциации семей защитников Азовстали Галина Клемпоуз заявила, что в российском плену до сих пор находятся около 2 тысяч защитников Мариуполя .
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