Об этом сообщает Sport.ua .

Во время игры, состоявшейся 26 февраля в Загребе, ультрас "Динамо" вывесили баннер с надписью Free Azov. Таким образом, они поддержали бойцов полка "Азов", которые остаются в российском плену.

Также на трибунах были флаги Украины, плакат "Heroiam Slava!", а фанаты выкрикивали лозунг "Слава Украине!".

Матч закончился победой "Динамо" над "Гайдуком" со счетом 4:0.