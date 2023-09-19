Хорватия заявила, что будет оставаться транзитной страной для украинского зерна, но не будет импортировать его

Об этом пишет Politico .

"Позиция и желание Хорватии состоит в том, что мы – транзитная страна, а не страна, которая получает огромные объемы украинского зерна, которое дешевле нашего, что означало бы, что наши фермеры оказались в беде", — сказал Пленкович.

Отвечая на вопрос, введет ли Хорватия подобное эмбарго, как Польша, Словакия и Венгрия, Пленкович не ответил, но повторил, что хорватские порты способствуют перевозке украинского зерна в третьи страны.

Что известно о транзите зерна через Хорватию

Хорватия стала транзитным пунктом для зерна страны из-за блокады Черного моря со стороны россиян. По данным руководителя зернового терминала порта Риека Марино Кларича, с мая 2022 из порта Риека на севере Хорватии было экспортировано около 100 тыс. тонн украинской кукурузы и пшеницы. В Хорватию зерно едет по железной дороге через Венгрию.

Что известно о запрете на импорт зерна и иск Украины в ВТО

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.