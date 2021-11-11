Хорватия забила Мальте 7 голов в матче квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Хорватия победила Мальту со счётом 7:1. Голами отличились Дуе Чалета-Царь, Иван Перишич, Марио Пашалыч, Лука Модрич, Андрей Крамарич, а также Ловро Майер – он оформил дубль.



Хорватия сражается за прямую путевку на ЧМ-2022 с россиянами. У хорватов 20 очков и второе место в группе, а в России – 22. В заключительном туре отбора они сыграют между собой. Матч пройдет 14 ноября.



ЧМ-2022



Квалификация. 9-й тур



11 ноября



Мальта – Хорватия 1:7



Голы: Брозович, 31 (авт.) - Перишич, 6, Чалета-Царь, 22, Пашалыч, 39, Модрич, 45+1, Майер, 47, 64, Крамарич, 53

11 ноября в 9 туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию.

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