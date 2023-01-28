Хорватия выделит Украине €1 млн на программу ЮНИСЕФ
Правительство Хорватии приняло решение о передаче €1 млн в программу ЮНИСЕФ по срочному обеспечению школ и больниц Украины генераторами
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.
Средства пойдут на закупку 50 генераторов мощностью 50 кВт – их передадут в украинские школы и больницы, чтобы обеспечить их непрерывную работу при отключении электроэнергии.
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил, что таким образом страна присоединяется к глобальной инициативе пожертвовать электрогенераторы для помощи украинцам этой зимой.
- Напомним, в конце декабря стало известно, что Хорватия выделит около 3 млн евро на разминочные машины для Украины.
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