Хорватия выделит Украине €1 млн на программу ЮНИСЕФ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

Средства пойдут на закупку 50 генераторов мощностью 50 кВт – их передадут в украинские школы и больницы, чтобы обеспечить их непрерывную работу при отключении электроэнергии.

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил, что таким образом страна присоединяется к глобальной инициативе пожертвовать электрогенераторы для помощи украинцам этой зимой.

Напомним, в конце декабря стало известно, что Хорватия выделит около 3 млн евро на разминочные машины для Украины.

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