Хорватия выделит почти €3 млн на разминировочные машины для Украины
Хорватия направит около €3 млн на покупку оборудования для украинской ДСНС, техника поможет в процессах гуманитарного разминирования деоккупированных территорий
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Во время встречи заместителя МИД Украины Мэри Акопян с чрезвычайным и полномочным послом Хорватии в Украине Аницей Джамич 21 декабря стороны договорились, что Хорватия направит около €3 млн на разминировочные машины для украинской ДСНС.
Мэри Акопян обратила внимание на потребность Украины в партнерской помощи, что обусловлено российскими обстрелами энергетической инфраструктуры в холодный период.
Разминирование на деоккупированных территориях стало еще одним вызовом для Украины. Аница Джемич утвердила: хорватская сторона поможет в гуманитарном разминировании.
"Аница Джамич заверила в готовности хорватской стороны способствовать Украине в процессах гуманитарного разминирования освобожденных территорий путем предоставления для ДСНС специализированных машин механического разминирования и другого пиротехнического оборудования. С этой целью хорватская сторона планирует направить около €3 млн на приобретение для нужд Украины разминочных машин", - говорится в сообщении.
- Напомним, премьер-министр Камбоджи Гуг Сен пообещал направить в Украину саперов для помощи в обучении военных ВСУ.
- Позже министр внутренних дел Денис Монастырский проинформировал, что на полное разминирование Украины необходимы годы. В настоящее время для обезвреживания взрывчатки в одном населенном пункте уходит около месяца.
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