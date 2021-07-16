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Хорватия упростила условия въезда для украинцев

16 июля, 2021 пятница
15:46
Экономика аэропорт маска

Хорватия упростила условия въезда для украинских туристов

Об этом пресс-служба посольства Украины в Хорватии сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, путешествующие из Украины могут совершить поездку в Республику Хорватия без необходимости доказывать или обосновывать свои причины поездки, если они соответствуют эпидемиологическим условиям въезда в Республику Хорватия и могут предоставить один из подтверждающих документов.

Таким подтверждающим документом может быть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов с момента тестирования до момента пересечения хорватской границы, или быстрый тест на антиген, сделан не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы; сертификат о полной вакцинацию от COVID-19 вакцинами производителей Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, SinoPharm не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не старше 210 дней медицинская справка о выздоровлении от COVID-19 и получении одной дозы вакцины в течение шести месяцев от заражения вирусом при условии, что сделано это в пределах 210 дней до момента пересечения границы; положительный результат ПЦР-теста, который подтверждает, что человек вылечился от COVID-19.

Кроме того, при отсутствии одного из четырех документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательства лица пребывать на самоизоляции до сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет. Если такая возможность отсутствует, самоизоляция длится до десяти дней.

Отмечается, что дети до 12 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями или опекунами, которые имеют один из указанных документов.

Лица, которые направляются Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда. Если человек не покинет территорию Хорватии в течение 12 часов, то ему автоматически назначается самоизоляция.

В пресс-службе добавили, что Пограничная служба Хорватии рекомендует зарегистрировать свое намерение о въезде в страну на сайте МВД Хорватии.

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Хорватия
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