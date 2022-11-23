Хорватия сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2022
23 ноября в 1-м туре чемпионата мира по футболу Хорватия сыграла вничью с Марокко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра в Эль-Хауре завершилась нулевой ничьей. Хорватия и Марокко набрали по 1 баллу.
В другом матче группы F сегодня в 21:00 встретятся Бельгия и Канада.
Во 2-м туре 27 ноября Хорватия сыграет с Канадой, а Марокко – с Бельгией.
ЧМ-2022
1-й тур
23 ноября
Группа F
Марокко – Хорватия 0:0
- 22 ноября на ЧМ-2022 сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии . Дания сыграла не смогла одолеть Тунис . Польша и Мексика сыграли вничью, а Франция разгромила Австралию.
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