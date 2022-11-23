Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра в Эль-Хауре завершилась нулевой ничьей. Хорватия и Марокко набрали по 1 баллу.

В другом матче группы F сегодня в 21:00 встретятся Бельгия и Канада.

Во 2-м туре 27 ноября Хорватия сыграет с Канадой, а Марокко – с Бельгией.

ЧМ-2022

1-й тур

23 ноября

Группа F

Марокко – Хорватия 0:0

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