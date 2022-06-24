Хорватия согласилась поставлять в Украину горючее и сжиженный газ

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что такие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в Хорватию.

"Диверсификация источников и маршрутов поставки топлива – залог независимости страны и гарантия получения стратегически важного ресурса альтернативного происхождения от разных производителей. Мы имеем поддержку в этом вопросе со стороны наших хорватских коллег", - отметил Колесник.

В рамках визита заместитель министра энергетики Украины провел встречи, в частности, с государственным секретарем Министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Иво Милатычем, председателем правления компании Jadranski naftovod (JANAF) Степаном Аданычем и председателем правления компании INA Сандором Фасимоном.

"На встречах также обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности, сотрудничества в обеспечении надлежащего функционирования украинского энергетического сектора в условиях войны, а также возможности транзита газа из хорватского СПГ-терминала", - говорится в сообщении.

22 июня председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил , что вся нефтеперерабатывающая отрасль Украины не работает из-за целенаправленных российских ракетных обстрелов.

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