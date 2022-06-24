Хорватия согласилась поставлять в Украину горючее и сжиженный газ
Министерство энергетики Украины договорилось с хорватской стороной о сотрудничестве в вопросах диверсификации поставок горючего в Украину
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Отмечается, что такие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в Хорватию.
"Диверсификация источников и маршрутов поставки топлива – залог независимости страны и гарантия получения стратегически важного ресурса альтернативного происхождения от разных производителей. Мы имеем поддержку в этом вопросе со стороны наших хорватских коллег", - отметил Колесник.
В рамках визита заместитель министра энергетики Украины провел встречи, в частности, с государственным секретарем Министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Иво Милатычем, председателем правления компании Jadranski naftovod (JANAF) Степаном Аданычем и председателем правления компании INA Сандором Фасимоном.
"На встречах также обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности, сотрудничества в обеспечении надлежащего функционирования украинского энергетического сектора в условиях войны, а также возможности транзита газа из хорватского СПГ-терминала", - говорится в сообщении.
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