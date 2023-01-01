Хорватия с 1 января вошла в еврозону
В воскресенье 1 января 2023 года Хорватия перешла на единую европейскую валюту и вошла в Шенгенскую зону
Об этом сообщает Хорватский национальный банк .
Хорватия стала 20-й страной, перешедшей на евро. В рамках поэтапного внедрения валюты более половины банкоматов были отключены, чтобы их можно было перезагрузить для выдачи новых банкнот. Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчетов в течение 14 дней.
"Необходимо иметь при себе немного наличных денег, потому что в выходные банковская система будет в переходном состоянии. Следовательно, ни карты, ни интернет-банкинг работать не будут. 2 января все будет хорошо и система будет функционировать нормально", - рассказал глава Хорватского национального банка. Борис Вуйчич.
Кроме того, с 1 января 2023 года Хорватия также официально присоединилась к Шенгенской зоне. Это позволяет пересекать границу между соседними государствами без паспортного контроля. В то же время, процедура предусматривает более строгий контроль на границах Хорватии с государствами, не входящими в ЕС.
- 8 декабря 2022 года главы МВД стран ЕС проголосовали за присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.
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