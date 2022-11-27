Хорватия разгромла Канаду на ЧМ-2022
27 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Хорватии победила Канаду
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Хорваты набрали 4 очка и вышли на первое место в турнирной таблице. Они, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, опережают Марокко, у которого также 4 пункта. У Бельгии 3 балла. Канада с 0 очков упустила шансы на выход в плей-офф.
В 3 туре 1 декабря Бельгия будет встречаться с Хорватией, а Марокко - с Канадой.
ЧМ-2022
2-й тур
27 ноября
Группа F
Хорватия – Канада 4:1
Голы: Крамарич, 36, 70, Ливая, 44, Майер, 90+4 - Дэвис, 2
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