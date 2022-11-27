Об этом сообщает Еспресо.TV.

Хорваты набрали 4 очка и вышли на первое место в турнирной таблице. Они, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, опережают Марокко, у которого также 4 пункта. У Бельгии 3 балла. Канада с 0 очков упустила шансы на выход в плей-офф.

В 3 туре 1 декабря Бельгия будет встречаться с Хорватией, а Марокко - с Канадой.

ЧМ-2022

2-й тур

27 ноября

Группа F

Хорватия – Канада 4:1

Голы: Крамарич, 36, 70, Ливая, 44, Майер, 90+4 - Дэвис, 2

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