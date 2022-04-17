Хорватия приютила более 14 тыс. украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения РФ
По состоянию на 16 апреля в Хорватию прибыли 14 300 беженцев из Украины. Такие данные сообщило Управление гражданской защиты страны
Об этом пишет телевизионная сеть N1.
Из них 7044 (49,1%) – женщины, 5242 – дети (36,6%), а 2045 (14,3%) – мужчины.
Большинство из них – 12 625 – размещены индивидуально, 1 691 – в заведениях коллективного проживания, а в настоящее время 24 беженца находятся в центрах приема.
Управление гражданской защиты Хорватии предоставило для беженцев 38 заведений, где они могут проживать.
- Напомним, 7 апреля власти Хорватии выслали из страны ряд российских дипломатов в ответ на сообщения о массовых убийствах российскими военными мирных украинцев, в частности в Буче.
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