Хорватия присоединилась к иску Украины против России в Международном суде ООН по геноциду
МИД Хорватии выпустил официальное заявление о вступлении в процесс в Международном суде ООН, начатом Украиной против России после начала полномасштабного вторжения
Об этом передает МИД Хорватии.
Заявление о вступлении в процесс подали 19 октября 2022 года.
"Как государство - участник Конвенции о геноциде, Хорватия имеет право вступать в рассмотрение и намерена представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о геноциде", - говорится в сообщении.
В своем заявлении Хорватия сосредотачивается на толковании статьи IX Конвенции о геноциде и утверждает, что суд имеет юрисдикцию по этому делу.
Страна подтверждает "твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах и уважении международного права, в частности, обязанности государств не прибегать к угрозам или применению силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства и уважать права человека, международное гуманитарное право как часть международного права, а также Конвенцию о геноциде".
Отметим, к этому иску уже официально присоединились Латвия, Литва, Новая Зеландия, Великобритания, Германия, США, Швеция, Румыния, Франция, Италия, Польша, Дания, Ирландия, Финляндия, Эстония, Испания, Австралия, Португалия, Австрия, Люксембург и Греция.
- Как известно, Украина нарушила против Российской Федерации 26 февраля 2022 года процесс в Международном суде ООН о соблюдении Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него (Конвенции о геноциде).
- 24 сентября Эстония присоединилась к иску Украины против России по поводу геноцида.
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