Хорватия предоставит Украине пакет военной помощи на 30€ млн

Об этом пишет HRT.

"Мы только что завершили встречу с украинским президентом и еще раз выразили решительную поддержку Хорватии украинскому народу, президенту, правительству и всем, кто борется за свободу и территориальную целостность Украины. Мы, конечно, будем продолжать политическую и военную помощь", - сказал Пленкович.

Он добавил, что представит новый пакет военной помощи Украине в сумме около 30 миллионов евро на заседании правительства в четверг.

Премьер Хорватии также анонсировал обширную международную конференцию по разминированию, посвященную Украине, в октябре, где Хорватия вместе с другими странами ЕС и международными организациями начнет процесс помощи Украине в процессе разминирования, в котором у Хорватии большой опыт.

Кроме того, лидеры стран обсудили планы по использованию хорватских портов для экспорта зерна из Украины.

"Конечно, порт Риека – главный. Это необходимо согласовать со странами, которые будут участвовать в транзите в Хорватию", – пояснил премьер-министр.

По его словам, несколько тысяч тонн зерна уже вывезено из хорватских портов. Большинство пошло в Италию, часть севернее Африки, но с новыми обстоятельствами на Черном море эта тема вновь стала актуальной.