Хорватия предоставит Украине пакет военной помощи на 30€ млн
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 22 августа, заявил, что его страна выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 30 млн. евро
Об этом пишет HRT.
"Мы только что завершили встречу с украинским президентом и еще раз выразили решительную поддержку Хорватии украинскому народу, президенту, правительству и всем, кто борется за свободу и территориальную целостность Украины. Мы, конечно, будем продолжать политическую и военную помощь", - сказал Пленкович.
Он добавил, что представит новый пакет военной помощи Украине в сумме около 30 миллионов евро на заседании правительства в четверг.
Премьер Хорватии также анонсировал обширную международную конференцию по разминированию, посвященную Украине, в октябре, где Хорватия вместе с другими странами ЕС и международными организациями начнет процесс помощи Украине в процессе разминирования, в котором у Хорватии большой опыт.
Кроме того, лидеры стран обсудили планы по использованию хорватских портов для экспорта зерна из Украины.
"Конечно, порт Риека – главный. Это необходимо согласовать со странами, которые будут участвовать в транзите в Хорватию", – пояснил премьер-министр.
По его словам, несколько тысяч тонн зерна уже вывезено из хорватских портов. Большинство пошло в Италию, часть севернее Африки, но с новыми обстоятельствами на Черном море эта тема вновь стала актуальной.
- В понедельник, 31 июля, Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Также хорватское правительство пожертвовало 1 млн евро на разминирование территорий.
- Также 22 августа президент Украины в рамках состоявшегося в Афинах саммита Украина - Балканы провел встречи с президентом Еврокомиссии, президентом Сербии, премьер-министрами Болгарии, Хорватии и Северной Македонии.
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