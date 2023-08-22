Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Хорватия предоставит Украине пакет военной помощи на 30€ млн

Хорватия предоставит Украине пакет военной помощи на 30€ млн

22 августа, 2023 вторник
16:43
Мир

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 22 августа, заявил, что его страна выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 30 млн. евро

Об этом пишет HRT.

"Мы только что завершили встречу с украинским президентом и еще раз выразили решительную поддержку Хорватии украинскому народу, президенту, правительству и всем, кто борется за свободу и территориальную целостность Украины. Мы, конечно, будем продолжать политическую и военную помощь", - сказал Пленкович.

Он добавил, что представит новый пакет военной помощи Украине в сумме около 30 миллионов евро на заседании правительства в четверг.

Премьер Хорватии также анонсировал обширную международную конференцию по разминированию, посвященную Украине, в октябре, где Хорватия вместе с другими странами ЕС и международными организациями начнет процесс помощи Украине в процессе разминирования, в котором у Хорватии большой опыт.

Кроме того, лидеры стран обсудили планы по использованию хорватских портов для экспорта зерна из Украины.

"Конечно, порт Риека – главный. Это необходимо согласовать со странами, которые будут участвовать в транзите в Хорватию", – пояснил премьер-министр.

По его словам, несколько тысяч тонн зерна уже вывезено из хорватских портов. Большинство пошло в Италию, часть севернее Африки, но с новыми обстоятельствами на Черном море эта тема вновь стала актуальной.

  • В понедельник, 31 июля, Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Также хорватское правительство пожертвовало 1 млн евро на разминирование территорий.
  • Также 22 августа президент Украины в рамках состоявшегося в Афинах саммита Украина - Балканы провел встречи с президентом Еврокомиссии, президентом Сербии, премьер-министрами Болгарии, Хорватии и Северной Македонии.
Украина
Хорватия
Война с Россией
Военные новости
помощь Украине
Читайте также:
ЗСУ
21 августа, 2023 понедельник
В Украине могут создать военную полицию: чем будет заниматься
путлер шойгу
20 августа, 2023 воскресенье
Спецслужбы РФ давят на Путина и требуют уволить Шойгу и объявить военное положение, - Bloomberg
Ганна Маляр
21 августа, 2023 понедельник
Маляр заявила, что из-за публикаций в СМИ 82 бригада потерпела 5 вражеских авиаударов в сутки
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.48
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
22 августа
17:26
Обновлено
ДБР обыскивает военно-врачебные комиссии в трех областях в рамках расследования коррупции руководителей
17:09
Оккупанты на Донетчине "приговорили" пленного азовца к 20 годам заключения
17:08
Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования
17:08
Летает до 24 часов: Иран представил усовершенствованную версию ударного дрона Mohajer-10
16:56
Чернигов
В Черниговской области временно запретили проводить массовые мероприятия
16:54
Украина защищает себя в рамках международного права, - Бербок об ударах дронов по объектам в РФ
16:51
Первая группа украинских пилотов начала обучение на истребителях F-16 в Дании
16:32
Эксклюзив
Ту-22М3
"Необратимые потери": в Defense Express назвали приблизительное количество ракетоносцев Ту-22, которые еще остались в РФ
16:32
Резников: каждый украинец, видя ветерана, должен понимать, что этот человек выиграл для него время
16:20
РФ вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными
16:12
С врачами от нейтральных стран: Украина инициирует создание смешанных медкомиссий для обмена пленными
16:02
Эксклюзив
"Роту ударных БПЛА создали, задачу дали, а средств для работы не дали": волонтер о проблемах закупок для военных
16:00
Эксклюзив
В южных окрестностях Роботиного еще присутствует враг, - военнослужащий ВСУ Бурлык
16:00
OPINION
Громкое разоблачение российских агентов в Польше. А что в Украине?
15:58
Обновлено
Лидеры 11 балканских стран приняли декларацию в поддержку Украины
15:55
Анонс
В День Независимости Еспресо проведет информационный марафон "Украина: Цена свободы"
15:52
Запад только теперь начал открывать для себя украинскую культуру, – лауреат Шевченковской премии Назаренко
15:51
Нардеп Железняк: Энергоатом заказал для оккупированной ЗАЭС перчатки более чем на 7 млн грн по завышенным ценам
15:48
"Мариуполь Непокоренный": в Киеве открыли выставку украинских и зарубежных художников
15:43
Перешел на сторону рашистов: пограничника подозревают в измене и дезертирстве
15:37
Пономарев, Дидзе, Тополь и ALEKSEEV выпустили совместную песню "Милиша"
15:17
Футболисты Милевский и Федецкий рассказали, что сыграли роли в фильме "Довбуш"
15:11
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:09
Исследование ООН: из-за развития ИИ клерки под угрозой увольнения
14:59
На восстановление разрушивших РФ медучреждений выделили 3 млрд грн: 358 объектов восстановили полностью, 426 – частично
14:55
Искусство во время войны: в пространстве PEN Ukraine открылась выставка картин
14:51
Президент Турции встретится в РФ с Путиным: планируют обсудить "зерновой коридор", - СМИ
14:45
Московский суд оставил по-прежнему срок заключения украинского правозащитника Буткевича
14:31
В Музее книги и книгопечатания объявили праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины. Программа
14:28
Эксклюзив
"Активное меньшинство должно сформировать повестку дня для Украины после войны": общественный деятель Пекарь назвал 4 главных принципа
14:24
Новости компаний
Бой на выживание: как табачная компания инвестирует в Украину во время войны
14:17
SpaceX Falcon
Компания SpaceX запустила в космос 21 спутник Starlink
14:13
МВФ
МВФ не засчитает Украине выполнение маяка из-за замены текста законопроекта, – Железняк
14:07
Toyota
Toyota должна была остановить производство в Чехии из-за дефицита деталей
14:03
OPINION
Распустим BRICS и создадим CRANKS
14:03
Обновлено
В ЮАР стартовал саммит лидеров БРИКС: будут обсуждать расширение блока
14:00
"Вы это видите и на днях еще увидите": Буданов об уничтожении окупантов в Крыму
13:45
Обновлено
Президент Еврокомиссии, премьеры Болгарии, Хорватии и Македонии, президент Сербии: Зеленский провел ряд встреч в Афинах
13:38
Россияне размещают военных в помещениях действующих школ на ТОТ
13:36
Остается научно недоказанной: Минздрав развенчал мифы о магнитотерапии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV