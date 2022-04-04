Хорватия предоставила убежище для 11 тысяч украинских беженцев

Об этом сообщает издание N1.



Ранее Хорватия выражала намерения приютить до 20 тысяч беженцев. Представитель украинской общины Виктор Филима сказал, что значительное количество беженцев останется, даже если война быстро закончится, потому что нужно время, прежде чем Украина восстановит свою поврежденную инфраструктуру.



По его словам, главное желание беженцев - как можно быстрее вернуться в свои дома, но многие не знают, что им придется оставаться дольше, поскольку их города и инфраструктуру сровняли с землей.



Представители украинской общины видят потенциал в миграции. Они считают, что Хорватия может извлечь пользу из украинских беженцев, поскольку 30% из них имеют высшее образование, в том числе врачи, которых в Хорватии не хватает.



Часть беженцев, прибывших во время первой волны, уже получили первые удостоверения временной защиты и записали детей в школу. По данным издания, небольшое количество беженцев изъявили желание работать. Поскольку беженцам сначала нужно изучить базовый хорватский язык и отвечать другим требованиям для интеграции в рынок труда.



Глава украинской общины Мария Мелеско, которая изучала хорватский язык и литературу в Киеве и уже 15 лет живет в Хорватии, говорит, что беженцы не знают, что останутся здесь дольше, чем они ожидают.



"Прежде чем думать о том, как найти работу, матери сначала нужно решить вопрос со статусом пребывания в стране и записать детей в школу или в садик", - сказала она.



Еще одной проблемой является определение квалификации для работы по профессии, требующей времени, особенно для врачей. Украина не является членом ЕС, и для того чтобы получить работу в Хорватии, врачам сначала нужно подтвердить диплом и выучить хорватский язык.



Почти половина населения беженцев – это дети, многие из них учатся в детском саду или школе, и у них не будет проблем с интеграцией, сказал Виктор Филима.



"Если война будет продолжаться, они найдут друзей и познакомятся со своими соседями. Кто-то поступит в университет или устроится на работу, а когда увидят, что им некуда возвращаться, многие из них, по-видимому, останутся", - добавил Филима.

Напомним, 28 февраля Хорватия решила удовлетворить запрос Украины на вооружение и отправит его в количестве, достаточном для четырех бригад. Стоимость оружия составляет 16,5 млн евро.

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